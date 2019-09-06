Украина может создать Долговое агентство, чтобы эффективнее управлять бюджетом, - Маркарова

6 сентября, 2019, 20:00

6 сентября во время заседания правительства министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может создать Долговое агентство, которое позволит более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом