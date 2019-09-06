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Espreso.tvОбществоУкраина может создать Долговое агентство, чтобы эффективнее управлять бюджетом, - Маркарова

Украина может создать Долговое агентство, чтобы эффективнее управлять бюджетом, - Маркарова

6 сентября во время заседания правительства министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может создать Долговое агентство, которое позволит более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом

Об этом сообщила Маркарова во время внеочередного заседания правительства, передает Правительственный портал.

Также, министр представила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым предлагается ввести европейскую практику управления государственным долгом и создать Долговое агентство Украины.

Заметим, что агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.

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