Украина мало сделала в борьбе с отмыванием денег - Совет Европы
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчет MONEYVAL - органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
MONEYVAL считает, что Украина достигла ограниченного прогресса со времени принятия предыдущего отчета в декабре 2017 года и призывает страну активизировать усилия по преодолению других недостатков, учитывая текущие законодательные реформы, которые ожидают сегодня.
Согласно правилам процедуры MONEYVAL, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления своей системы противодействия отмыванию средств.
"Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как "совместимые"), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как "частично совместимые"), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании сначала оценены как "в значительной мере соответствующие"), требования к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оцененная как "совместимая", была переоценена как "в значительной степени соответствует" , - говорится в отчете.
В Совете Европы решили, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
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