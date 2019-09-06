У семье премьера Гончарука нашли долги за коммуналку, - СлидствоИнфо
Об этом говорится в публикации Слидство.Инфо со ссылками на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.
Отмечается, что больше премьер Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница должна за горячую воду: в 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 и 7800 гривен коммунальному предприятию "Облтеплокомуненерго".
Кроме этого, 4 тыс. грн долга суд заставлял заплатить за услуги ЖЭКа - в 2011 и 2015 годах.
Также более 1 тыс. грн суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгаза".
Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тыс. грн
Журналисты обратились за комментарием к Алексею Гончарука. Он ответил, что уже 19 лет живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженности. После этого премьер-министр якобы перестал отвечать журналистам.
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