У семье премьера Гончарука нашли долги за коммуналку, - СлидствоИнфо

6 сентября, 2019, 11:00

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги

Об этом говорится в публикации Слидство.Инфо со ссылками на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

Отмечается, что больше премьер Алексей Гончарук, его брат Олег и еще одна родственница должна за горячую воду: в 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 и 7800 гривен коммунальному предприятию "Облтеплокомуненерго".

Кроме этого, 4 тыс. грн долга суд заставлял заплатить за услуги ЖЭКа - в 2011 и 2015 годах.

Также более 1 тыс. грн суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгаза".

Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тыс. грн

Журналисты обратились за комментарием к Алексею Гончарука. Он ответил, что уже 19 лет живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженности. После этого премьер-министр якобы перестал отвечать журналистам.