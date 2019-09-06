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Espreso.tvОбществоТурция: посол Украины резко раскритиковал твит представителя партии Эрдогана

Турция: посол Украины резко раскритиковал твит представителя партии Эрдогана


фото: uatv
"Диким и возмутительным" назвал посол Украины в Турецкой Республике высказывания политика из правящей партии Турции о том, что мэру Анталии "лучше было бы" посетить с визитом не Львов, а Москву
Критическую оценку посол Андрей Сибига выразил в Twitter, комментируя обвинения председателя ячейки правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анталии Ибрахима Этхем Таша в адрес мэра Анталии из-за его визита во Львов.

"Дикий и возмутительный комментарий Ибрахима Этхем Таша, неприемлемый для представителя ПСР. Не соответствует стратегическому партнерству Украины и Турции. Особенно обеспокоен как посол дружественной страны - Украина, которая обеспечивает 1,5 миллиона туристов в Турцию (преимущественно в Анталию)", - написал Андрей Сибига.

Реакцию украинского посла вызвал твит, распространенный председателем ячейки Партии справедливости и развития в Анталии, в котором он критикует мэра города Мухиттина Бьоджека (представитель оппозиции) за его поездку во Львов. В частности там содержится замечание, что "вместо того, чтобы после занятия должности осуществить первую зарубежную поездку в Москву", новоизбранный мэр уехал в Украину, в город, где "из 700 тысяч населения 85% составляют женщины".

"Большой (!) поступок Бьоджека", - так прокомментировал изложенную им в Twitter статью Ибрахим Этхем Таш.

Как известно, мэр Анталии Мухиттин Бьоджек посетил Львов и принял участие в праздновании Дня Независимости Украины. Во время визита стороны провели шаги по углублению отношений и побратимства городов.

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