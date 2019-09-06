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Espreso.tvОбществоСиноптик спрогнозировала на выходные идеальную погоду

Синоптик спрогнозировала на выходные идеальную погоду

На выходных, 7-8 сентября, в Украине будет тепло и солнечно

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"На выходных в Украине будет много солнца, чернобрывцев, красивых облаков-кумулюсов, невероятных пейзажей и только в воскресенье на западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - отметила синоптик.

В целом в Украине предполагается +23...+29 градусов, а в воскресенье еще на пару градусов выше (кроме западных областей, где похолодает до +19...+23 градусов).

В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24...+27 градусов.

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