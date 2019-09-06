Синоптик спрогнозировала на выходные идеальную погоду
6 сентября, 2019, 15:01
На выходных, 7-8 сентября, в Украине будет тепло и солнечно
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"На выходных в Украине будет много солнца, чернобрывцев, красивых облаков-кумулюсов, невероятных пейзажей и только в воскресенье на западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - отметила синоптик.
В целом в Украине предполагается +23...+29 градусов, а в воскресенье еще на пару градусов выше (кроме западных областей, где похолодает до +19...+23 градусов).
В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24...+27 градусов.
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