Синоптик спрогнозировала на выходные идеальную погоду

6 сентября, 2019, 15:01

На выходных, 7-8 сентября, в Украине будет тепло и солнечно

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"На выходных в Украине будет много солнца, чернобрывцев, красивых облаков-кумулюсов, невероятных пейзажей и только в воскресенье на западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - отметила синоптик.

В целом в Украине предполагается +23...+29 градусов, а в воскресенье еще на пару градусов выше (кроме западных областей, где похолодает до +19...+23 градусов).

В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24...+27 градусов.