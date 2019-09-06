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Espreso.tvОбществоСуд оштрафовал Сытника за неоплаченный отдых на Ровенщине

Суд оштрафовал Сытника за неоплаченный отдых на Ровенщине


фото: nabu.gov.ua
Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф

Об этом сообщил адвокат Артема Сытника Владислав Кича, передает Украинская правда .

"Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции", - заявил адвокат.

Отмечается, что директора НАБУ Артема Сытника признали виновным и приговорили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов.

Напомним, в мае тогда еще генпрокурор Луценко заявил, что директор НАБУ Сытник отдохнул за чужие деньги на элитной охотничьей базе отдыха в Ровенской области, что может быть квалифицировано как неправомерная выгода.

Генпрокурор отметил, что Сытник не указал в декларации отдых за чужие деньги как подарок.

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