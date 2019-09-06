Стало известно имя воина, погибшего во время спецоперации по вывозу Цемаха

6 сентября, 2019, 13:56

Стало известно имя бойца, погибшего во время спецоперации по вывозу Цемаха с ОРДЛО, которого вчера отпустили

Об этом сообщила журналист Виолетта Киртока в Facebook.

"Только что я узнала, кто погиб при взятии Цемаха, которого вчера отпустили. Это человек, чей голос бережет мой телефон, чьи фотографии я делала, кого я видела радостным и взволнованным. Это Александр Колодяжный, Кол. Народный Герой Украины. Как я надеялась, что он выживет, несмотря на тяжелые ранения, полученные во время важной военной операции ", - сообщила она.

"Пять лет назад эта война стала моим личным делом. Сегодня добавился еще один аргумент. Я хочу, чтобы пленные вернулись обратно. Но я также хочу, чтобы гибель Кола и тяжелое ранение другого воина были не напрасны. Война продолжается ... Моя личная так точно. Извини, Саша. Никогда не забуду твою нежную детскую улыбку после награждения. Ты настоящий Герой. Народный! ", - резюмировала Киртока.

Напомним, в Службе безопасности Украины опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемаха погиб сотрудник ведомства.