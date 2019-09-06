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Espreso.tvОбществоСтало известно имя воина, погибшего во время спецоперации по вывозу Цемаха

Стало известно имя воина, погибшего во время спецоперации по вывозу Цемаха

Стало известно имя бойца, погибшего во время спецоперации по вывозу Цемаха с ОРДЛО, которого вчера отпустили

Об этом сообщила журналист Виолетта Киртока в Facebook.

"Только что я узнала, кто погиб при взятии Цемаха, которого вчера отпустили. Это человек, чей голос бережет мой телефон, чьи фотографии я делала, кого я видела радостным и взволнованным. Это Александр Колодяжный, Кол. Народный Герой Украины. Как я надеялась, что он выживет, несмотря на тяжелые ранения, полученные во время важной военной операции ", - сообщила она.

"Пять лет назад эта война стала моим личным делом. Сегодня добавился еще один аргумент. Я хочу, чтобы пленные вернулись обратно. Но я также хочу, чтобы гибель Кола и тяжелое ранение другого воина были не напрасны. Война продолжается ... Моя личная так точно. Извини, Саша. Никогда не забуду твою нежную детскую улыбку после награждения. Ты настоящий Герой. Народный! ", - резюмировала Киртока.

Напомним, в Службе безопасности Украины опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемаха погиб сотрудник ведомства.

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