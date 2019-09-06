Советником секретаря СНБО с информбезопасности стал специалист по гражданским технологиям Гурский

6 сентября, 2019, 14:47

Специалиста по гражданским технологиям и открытым данным Дениса Гурского назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка

Об этом сообщает пресс служба СНБО.

Отмечается, что основной задачей Гурского станет участие в разработке стратегических программ усиления информационной безопасности на выполнение Стратегии национальной безопасности Украины, дополнительная координация соответствующих рабочих групп, взаимодействие с международными партнерами.

По словам самого Дмитрия Гурского, ключевыми направлениями работы на 2019-2020 гг. станут:

налаживание международного партнерства и привлечения иностранных экспертов;

совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности;

внедрение лучших практик путем кооперации с ИТ-сектором;

проведение широкой просветительской кампании для общественности и проведения соответствующих тренингов для государственных служащих.

Полный стратегический план и рабочая группа презентует осенью 2019 года.

Денис Гурский - председатель правления общественной организации SocialBoost и соучредитель инкубатора 1991 Open Data Incubator и хаба развития гражданских технологий 1991 Сivic Tech Center.