Советником секретаря СНБО с информбезопасности стал специалист по гражданским технологиям Гурский
6 сентября, 2019, 14:47
Специалиста по гражданским технологиям и открытым данным Дениса Гурского назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка
Об этом сообщает пресс служба СНБО.
Отмечается, что основной задачей Гурского станет участие в разработке стратегических программ усиления информационной безопасности на выполнение Стратегии национальной безопасности Украины, дополнительная координация соответствующих рабочих групп, взаимодействие с международными партнерами.
По словам самого Дмитрия Гурского, ключевыми направлениями работы на 2019-2020 гг. станут:
- налаживание международного партнерства и привлечения иностранных экспертов;
- совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности;
- внедрение лучших практик путем кооперации с ИТ-сектором;
- проведение широкой просветительской кампании для общественности и проведения соответствующих тренингов для государственных служащих.
Полный стратегический план и рабочая группа презентует осенью 2019 года.
Денис Гурский - председатель правления общественной организации SocialBoost и соучредитель инкубатора 1991 Open Data Incubator и хаба развития гражданских технологий 1991 Сivic Tech Center.
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