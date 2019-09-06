Смертельное ДТП: в Киеве фура наехала на пожилого мужчину
6 сентября, 2019, 21:15
В Подольском районе столицы в результате ДТП с фурой погиб пешеход
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
"На улице Газопроводная в направлении Кольцевой дороги ехала фура. В какой-то момент по непонятным причинам на дорогу выбежал мужчина в неустановленном для перехода месте. Кабина грузовика уже проехала, когда пожилой мужчина, не останавливаясь, ударился о прицеп в проезжающую машину и, отлетев, упал на дорогу", - говорится в сообщении
Сразу была вызвана скорая и полиция, По прибытии кареты скорой помощи оказалось, что помощи предоставлять уже не надо. Мужчина скончался на месте. Погибшему было около 60-70 лет.
На месте работает СОГ, которая и определит все подробности инцидента.
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