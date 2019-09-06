СБУ начала внутренний аудит, чтобы оптимизировать численность персонала

6 сентября, 2019, 13:18

На выполнение мероприятий по системному реформированию СБУ в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности.

Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

"СБУ стать технологической, быстрой и прочной", - отметил ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.

Аудит будет осуществляться на выполнение мероприятий по системного реформирования, которые должны приблизить СБУ стандартам спецслужб стран-членов ЕС и НАТО.