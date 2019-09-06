Россия может присоединить железные дороги ОРДЛО к РЖД, - Скибицкий

6 сентября, 2019, 08:14

Разведка получила информацию о возможном объединении железных дорог Луганска, Донецка и включение их в единую систему РЖД

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Укринформу .

По его словам, РФ надо вся Украина, а не только ее часть, потому что России надо обеспечить себе защиту от НАТО.

Скибицкий отметил, что все мероприятия РФ в ОРДЛО имеют плановый характер, в частности, перепись населения, которую планируют сделать в этом году, паспортизация, приватизация, переход на рубль

"Россия перевела эти территории на самоокупаемость. Потом пошла приватизация, национализация и т.п., все это связано одним целым. Кроме того российский рубль там ходит практически с 2015 года, и все операции осуществляются через банковскую систему или Абхазии, или сейчас будут через территорию РФ . 75% продукции крупнейших предприятий так называемых ДНР / ЛНР поставляется на территорию России. Куда дальше идет эта продукция - это уже другой вопрос. Недавно появилась информация о возможном объединении железных дорог Луганска, Донецка и включение их в единую систему российской железной дороги ", - пояснил представитель разведки.