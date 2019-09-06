РФ нарушила международные договоренности и должна вернуть Крым - Собчак
Об этом сообщила Собчак в интервью Евгению Киселеву в эфире Радио "НВ".
"Я считаю, что Россия нарушила международные договоренности и эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Это сложный вопрос - там много русскоязычного населения. Я считаю, что ситуация вокруг Крыма была несправедливой, Россия нарушила все, что можно было нарушить", - сказала она.
О том, как вернуть полуостров Украине, Ксения Собчак сказала, что нужно решать через "компромиссный, честный, независимый референдум в Крыму с международными экспертами". По ее словам, в этом референдуме должна принимать участие и Украина.
В то же время, как сейчас решать эту проблему Собчак не знает.
"Это как Курильские острова. Ты делаешь шаг и не можешь "отрулить" его обратно. У тебя должен быть такой масштаб и объем власти, силы и авторитета, чтобы принять такое решение и чтобы тут же на тебя в России не устроили личный Майдан", - добавила она.
- Напомним, в марте 2018 года тогдашняя кандидат в президенты России Ксения Собчак передала Путину папку с фамилиями политзаключенных, которых она просит помиловать. В списке было двое украинцев - Александр Кольченко и режиссер Олег Сенцов.
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