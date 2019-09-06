Рада останется открытой для журналистов, - Разумков
Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на власть", передает Зеркало Недели .
"У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии" Слуга народа "и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня речь не идет о какой-то закрытой форме работы", - заявил он.
По словам главы парламента, у журналистов есть и будет доступ к кулуарам Верховной Рады.
«За свободу слова, прежде всего, журналистов, мы будем бороться", - добавил Разумков.
Напомним, в понедельник, 2 сентября, правительство начало первое заседание, во время которого журналистов попросили покинуть зал заседаний, объяснив это "новым форматом работы".
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