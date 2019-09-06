"Жадан и Собаки" выпустили пятый студийный альбом
6 сентября, 2019, 11:56
В пластинку вошли 10 композиций, над которыми группа работал последние два года. Среди них, в частности те, релиз которых происходил до выхода альбома.
Новую пластинку "Мадонна" писатель и солист группы назвал "лучшей (пока) работой"
Об этом Сергей Жадан сообщил в своем Facebook.
"Вашему вниманию" Мадонна "- наш пятый студийный альбом. Откровенно говоря, лучшая (пока) наша работа", - написал лидер группы "Жадан и Собаки".
В пластинку вошли 10 композиций, над которыми группа работал последние два года. Среди них, в частности те, релиз которых происходил до выхода альбома.
Полный перечень композиций - "Intro", "Троещина", "Яма", "Бухло", "Телка барабанщика", "Мадонна", "Мальва", "Натаха", "Марат" и "Outro".
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