 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Пустая трата денег": Кабмин печатает блокноты с золотым зажатием, - Дубилет

"Пустая трата денег": Кабмин печатает блокноты с золотым зажатием, - Дубилет

Кабинет министров Украины занимается производством различных блокнотов

Об этом в Instagram сообщил министр правительства Дмитрий Дубилет.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно", - написал Дубилет.

Министр сообщил, что он поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

6 сентября, 2019 пятница

5 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать