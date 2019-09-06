"Пустая трата денег": Кабмин печатает блокноты с золотым зажатием, - Дубилет

6 сентября, 2019, 11:07

Кабинет министров Украины занимается производством различных блокнотов

Об этом в Instagram сообщил министр правительства Дмитрий Дубилет.

"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно", - написал Дубилет.

Министр сообщил, что он поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5.