"Пустая трата денег": Кабмин печатает блокноты с золотым зажатием, - Дубилет
6 сентября, 2019, 11:07
Кабинет министров Украины занимается производством различных блокнотов
Об этом в Instagram сообщил министр правительства Дмитрий Дубилет.
"Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством различных блокнотов. Некоторые из них - с золотым тиснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно", - написал Дубилет.
Министр сообщил, что он поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5.
Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснения. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмин - и подавно. Поручили прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5.
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