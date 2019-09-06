"Киевзеленстрой" воровал государственные средства на ремонт парка, - СБУ

6 сентября, 2019, 19:00

Руководство коммунального объединения "Киевзеленстрой" присвоило государственные средства при проведении работ по благоустройству парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель генерального директора объединения в сговоре с представителями коммерческой структуры, имеющей признаки фиктивности, организовали механизм хищения средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование задокументировало завышение объемов и стоимости выполненных работ на сумму более 10 млн гривен, что подтвердили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Правоохранители провели комплекс следственных действий в офисных помещениях фигурантов дела. В ходе обысков изъяты электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность должностных лиц коммунального объединения и коммерсантов.

Согласно данным СБУ, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальным вложениям коммунального объединения "Киевзеленстрой" и представителю коммерческой структуры.