 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Киевзеленстрой" воровал государственные средства на ремонт парка, - СБУ

"Киевзеленстрой" воровал государственные средства на ремонт парка, - СБУ

Руководство коммунального объединения "Киевзеленстрой" присвоило государственные средства при проведении работ по благоустройству парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель генерального директора объединения в сговоре с представителями коммерческой структуры, имеющей признаки фиктивности, организовали механизм хищения средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту и благоустройству парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование задокументировало завышение объемов и стоимости выполненных работ на сумму более 10 млн гривен, что подтвердили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Правоохранители провели комплекс следственных действий в офисных помещениях фигурантов дела. В ходе обысков изъяты электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность должностных лиц коммунального объединения и коммерсантов.

Согласно данным СБУ, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю генерального директора по капитальным вложениям коммунального объединения "Киевзеленстрой" и представителю коммерческой структуры.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать