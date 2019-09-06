"Голос" зарегистрировал законопроект, чтобы вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что, в отличие от президентского проекту, который в 15 раз увеличивает выведенную из-под уголовной ответственности стоимость незаконно приобретенных активов (14,4 млн грн), законопроект "Голоса" возвращает этот порог до уровня 3 млн грн.
"Команда президента одновременно в своем законопроекти №1031 подняла этот порог до 15 тыс. Необлагаемых минимумов - это 14,4 млн гривен (около $ 580 тыс.). То есть, если закон будет принят в таком виде, коррумпированные должностные лица смогут пользоваться незаконно приобретенными активами - вещами, квартирами или элитными авто - в 100 раз дороже свой официальный доход без всякой уголовной ответственности ", - пояснили в партии.
Напомним, что 27 февраля 2019 Конституционный Суд опубликовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении.
- В Зеленского разработали законопроект об ответственности за незаконное обогащение.
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