"Еспресо: кошелек" - теперь каждое утро на нашем телеканале
6 сентября, 2019, 19:54
Телеканал Еспресо усиливает экономическую редакцию
На Еспресо.TV с сентября выходит ежедневная утренняя программа "Еспресо: кошелек" - о личных финансах, потребительских ценах и курсах валют.
Ведущий - Александр Морщавка, уже знакомый зрителям телеканала по программам "О деньгах" и "ENERGO LIVE".
Смотрите "Еспресо: кошелек" каждое утро по будням в 7:30.
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