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Espreso.tvЭкономика"Еспресо: кошелек" - теперь каждое утро на нашем телеканале

"Еспресо: кошелек" - теперь каждое утро на нашем телеканале

Александр Морщавка
Телеканал Еспресо усиливает экономическую редакцию

На Еспресо.TV с сентября выходит ежедневная утренняя программа "Еспресо: кошелек" - о личных финансах, потребительских ценах и курсах валют.

Ведущий - Александр Морщавка, уже знакомый зрителям телеканала по программам "О деньгах" и "ENERGO LIVE".

Смотрите "Еспресо: кошелек" каждое утро по будням в 7:30.

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