"Еспресо: кошелек" - теперь каждое утро на нашем телеканале

6 сентября, 2019, 19:54

Телеканал Еспресо усиливает экономическую редакцию

На Еспресо.TV с сентября выходит ежедневная утренняя программа "Еспресо: кошелек" - о личных финансах, потребительских ценах и курсах валют.

Ведущий - Александр Морщавка, уже знакомый зрителям телеканала по программам "О деньгах" и "ENERGO LIVE".

Смотрите "Еспресо: кошелек" каждое утро по будням в 7:30.