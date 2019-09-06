"Еспресо: капитал": на нашем телеканале выходит новая информационно-аналитическая программа

6 сентября, 2019, 20:33

Телеканал Еспресо усиливает экономическую редакцию

7 сентября в 13:30 на Еспресо.TV - премьера еженедельной информационно-аналитической программы "Еспресо: капитал". Это программа о больших деньгах, важнейших экономических решениях и о людях, которые их принимают.

Ведущий программы - Андрей Яницкий - директор Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики, соавтор бестселлера "Приватная история" о крупнейшем банке в Украине - ПриватБанке.

Программа состоит из двух частей: итогового новостного блока с комментариями ведущего и пояснительного блока в виде интервью с экспертом. Первой темой пояснительного блока будет "Олигархия". Андрей Яницкий говорить об олигархах с Александром Паращием, главным аналитиком инвесткомпании Concorde Capital.

Программа будет выходить каждую субботу в 13:30, с повтором в воскресенье в 9:30.