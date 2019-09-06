Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект об импичменте

6 сентября, 2019, 18:30

6 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства порекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект 1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)"

Об этом сообщили на заседании 6 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.

Предложение рекомендовать ВР принять законопроект 1012 по результатам рассмотрения в первом чтении и в целом поддержали 16 членов комитета, трое голосовали "против", двое - воздержались.

Автором законопроекта является президент Владимир Зеленский, который определил документ как неотложный.

В то же время, главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады в своем заключении отмечает, что проект закона нуждается в доработке.

Присутствующие на заседании члены комитета: народный депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум, Максим Саврасов от "Европейской солидарности" и Роман Лозинский от фракции "Голос" высказывали замечания к законопроекту. В частности, они требовали присутствия на заседании докладчика Руслана Стефанчука и учета предложений ГНЭУ к законопроекту.

"Целью и задачами принятия этого законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, восстановление системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента должна инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Предлагается, что внесенное на рассмотрение парламента письменное представление об инициировании импичмента должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии, которая будет образовываться в составе народных депутатов (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специального прокурора и специальных следователей.

Таким образом, после принятия решения об обвинении Президента Верховная Рада обращаться в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента с поста в порядке импичмента) и Верховного Суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется Президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления).