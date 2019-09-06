Правительство назначило 11 новых заместителей министров
Об этом сообщается на государственном сайте Украины.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-Торгового представителя Украины Тараса Качку.
По одному заместителю получили: министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко; министр финансов - заместитель Геннадий Плис; министр развития громад и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.
По два новых заместителя могут получить: министр образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный; министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нижинский.
Также, первого заместителя должен получить Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб.
На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.
Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николай Шамбиры из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина.
На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в регионах.
Также министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА и приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА.
Члены Правительства также согласовали решение о назначении президентом Украины трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.
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