Правительство назначило 11 новых заместителей министров

6 сентября, 2019, 19:33

6 сентября на заседании Кабинета Министров Украины Правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам

Об этом сообщается на государственном сайте Украины.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-Торгового представителя Украины Тараса Качку.

По одному заместителю получили: министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко; министр финансов - заместитель Геннадий Плис; министр развития громад и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

По два новых заместителя могут получить: министр образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный; министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нижинский.

Также, первого заместителя должен получить Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб.

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николай Шамбиры из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина.

На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в регионах.

Также министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении Юлии Светличной с должности председателя Харьковской ОГА и приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА.

Члены Правительства также согласовали решение о назначении президентом Украины трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.