Погибшего на Светлодарской дуге бойца "Азова" похоронят на Херсонщине
6 сентября, 2019, 11:16
С погибшим на Светлодарск дуге от пули снайпера Эдуардом Шаховым попрощаются в субботу, 7 сентября
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook.
"Ему было всего 26 лет. Достойно нес службу и, я уверен, было много планов и мечтаний ... Тело Эдуарда отправят домой - в родное Долинское. Родные и близкие прощаться с ним в субботу. Искренне сочувствую родным и близким Эдуарда ... светлая память. Герои не умирают! ", - написал Гусев.
Председатель ОГА отметил, что "Шах", как его называли собратья, был командиром 2 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения военной части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.
- 4 сентября на Светлодарск дуге боевики убили сержанта-парамедика Шахова.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень