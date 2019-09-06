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Espreso.tvОбществоПогибшего на Светлодарской дуге бойца "Азова" похоронят на Херсонщине

Погибшего на Светлодарской дуге бойца "Азова" похоронят на Херсонщине

С погибшим на Светлодарск дуге от пули снайпера Эдуардом Шаховым попрощаются в субботу, 7 сентября

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook.

"Ему было всего 26 лет. Достойно нес службу и, я уверен, было много планов и мечтаний ... Тело Эдуарда отправят домой - в родное Долинское. Родные и близкие прощаться с ним в субботу. Искренне сочувствую родным и близким Эдуарда ... светлая память. Герои не умирают! ", - написал Гусев.

Председатель ОГА отметил, что "Шах", как его называли собратья, был командиром 2 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения военной части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

 

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