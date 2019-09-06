Нидерланды пока не поднимают вопрос освобождения Цемах на уровне ЕС, - СМИ

6 сентября, 2019, 16:28

Нидерланды пока не инициируют на европейском уровне вопрос обсуждения освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха

Об этом написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена заключенными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", - написал Йозвяк.

no indications yet that NED will raise the issue of #Tsemakh and the #Ukraine - #Russia prison exchange in Brussels. this can of course change - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 сентября 2019 г.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождение это усложняет.

МИД Нидерландов, комментируя увольнение Цемаха, заметил, что новости из Киева вызывают много вопросов.