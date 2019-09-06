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Espreso.tvОбществоНидерланды пока не поднимают вопрос освобождения Цемах на уровне ЕС, - СМИ

Нидерланды пока не поднимают вопрос освобождения Цемах на уровне ЕС, - СМИ


фото: rfe
Нидерланды пока не инициируют на европейском уровне вопрос обсуждения освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха

Об этом написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена заключенными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", - написал Йозвяк.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождение это усложняет.

МИД Нидерландов, комментируя увольнение Цемаха, заметил, что новости из Киева вызывают много вопросов.

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