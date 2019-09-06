Не имел водительского удостоверения: в суд передали дело полицейского, устроившего смертельное ДТП на Херсонщине

6 сентября, 2019, 13:35

В суд направили обвинительное заключение по полицейском, подозреваемом в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

В ходе расследования установлено, что милиционер не имел водительского удостоверения. Этот факт подтверждается сведениями Регионального сервисного центра МВД в Запорожской области. Кроме того, во время досудебного расследования милиционер отказывался давать какие-либо показания.

Уголовное производство направили в суд по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Если докажут вину подозреваемому, то ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.