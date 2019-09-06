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Espreso.tvОбществоНе имел водительского удостоверения: в суд передали дело полицейского, устроившего смертельное ДТП на Херсонщине

Не имел водительского удостоверения: в суд передали дело полицейского, устроившего смертельное ДТП на Херсонщине

В суд направили обвинительное заключение по полицейском, подозреваемом в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

В ходе расследования установлено, что милиционер не имел водительского удостоверения. Этот факт подтверждается сведениями Регионального сервисного центра МВД в Запорожской области. Кроме того, во время досудебного расследования милиционер отказывался давать какие-либо показания.

Уголовное производство направили в суд по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Если докажут вину подозреваемому, то ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

  • 18 июня 2019 на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области произошло столкновение автомобилей "ВАЗ 21099" и "БМВ". За рулем "БМВ" находился старший оперуполномоченный полиции, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения;
  • В результате ДТП пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина - погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии скончалась в больнице;
  • 20 июня подозреваемого арестовали с возможностью внесения залога в сумме 192 тысяч гривен. Подозреваемый внес залог и вышел из-под стражи

 

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