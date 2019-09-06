Налоговая усилит борьбу со схемами в отчетности по НДС, - глава ГНС

6 сентября, 2019, 12:45

ГНС планирует активизировать свою работу для того, чтобы максимально обеспечить новое правительство средствами

Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов во время первой селекторного совещания в налоговой службе, передает пресс-служба ведомства.

Так, ГНС должна аккумулировать все усилия для наполнения государственного бюджета. Планируется, что для этого будет осуществлен подробный анализ всех внешних и внутренних факторов, влияющих на выполнение показателей.

Сергей Верланов также очертил две основные задачи, которые стоят перед новой Налоговой. Первое - это обслуживание налогоплательщиков. Налоговая быть сервисной и инновационной службой, партнером для бизнеса.

Вторая задача - выполнение доходной части бюджета, над которой в Налоговой активно работают. При максимальном развитии сервисов будет расти добровольность уплаты налогов, и, соответственно, будет расти и доходная часть бюджета.

"Стиль Новой Налоговой - меньше говорить и больше делать. Мы будем работать на результат, который будет отображаться в конкретных цифрах - поступлениях в бюджет", - подчеркнул глава ГНС.

Во время селектора были определены основные меры по наполнению государственного бюджета по отдельным налогам и акцентировано внимание на рисках и резервах. Особое внимание ГНС, в частности, будет уделять анализу рисков в налоговых отношениях в сегменте функционирования конвертационных центров и субъектов, манипулируют налоговой отчетностью.

Проведенный анализ выполнения индикативных показателей свидетельствует, что по сравнению с главными управлениями в областях в офисе крупных налогоплательщиков происходит больше невыполнение поставленных бюджетных задач. Так, например, в августе 2019 года выполнения индикативных показателей Офиса составило 88,9%, в то время как все ГУ выполнили индикатив в августе на уровне 96,1%.

"Мы систематически будем анализировать все показатели поступлений в бюджет, проводить совещания, принимать предложения от руководителей территориальных подразделений для того, чтобы максимально обеспечивать новое правительство средствами для выполнения всех запланированных экономических и социальных программ. В то же время будем усиливать борьбу с конвертационными центрами и манипулирования налоговой отчетностью с ГНС ", - подытожил Верланов.