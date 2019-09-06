Нафтогаз будет предупреждать об угрозе остаться без тепла города с большими долгами
6 сентября, 2019, 10:27
НАК "Нафтогаз Украины" обещает регулярно публиковать информацию о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобовьязкив
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым.
Информацию о недобросовестных теплопроизводителей "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные по уровню задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводители позволит ему получать газ на условиях ПСО.
С перечнем тепловиков-должников можно ознакомиться в таблице . Сейчас в списке 142 должников. Общее количество теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) - 1316 предприятий.
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