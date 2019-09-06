МВФ убрал возрастные ограничения для поста директора-распорядителя

6 сентября, 2019, 13:38

Руководители Международного валютного фонда утвердили предложение исполнительного совета об отмене возрастного ограничения для поста директора-распорядителя МВФ

Об этом говорится на сайте МВФ.

"Для принятия этого предложения требовалось простое большинство поданных голосов при условии участия в голосовании большинства управляющих, которым принадлежит две трети от общего числа голосов. Голосование проводилось с 21 августа по 4 сентября ", - говорится в сообщении.

Поправка вступает в силу немедленно и открывает дорогу к должности директора-распорядителя 66-летней Кристалине Георгиевой, экс-вице-президенту Всемирного банка. Ее кандидатуру выдвинул Евросоюз.

Напомним, с 1951 года регламент МВФ не допускал назначение на должность директора-распорядителя кандидатов в возрасте 65 лет и старше, а также запрещал директор-распорядитель оставаться на этом посту после того, как им исполнится 70 лет.