Мужчины-госслужащие преимущественно стесняются идти в декрет, - Ващенко
6 сентября, 2019, 14:16
Глава Нацагентства с госслужбы отмечает, что декрет для мужчин - это единичные случаи
Об этом председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" .
Отвечая на вопрос, сколько процентов мужчин на госслужбе идут в декрет, он сказал: "Это единичные случаи. В основном они стесняются это делать и используют это, в частности, как возможность скрыться на время, пока" дуют какие-то политические ветры ".
По его словам, сегодня у госслужащих есть такая возможность, но, "наверное, через общественное мнение, которое еще по-разному на это реагирует, мужчины этим не пользуются".
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