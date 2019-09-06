Мать Илона Маска для красной дорожки нарядилась в украинское
6 сентября, 2019, 23:00
Известная модель и мать основателя Tesla Илона Маска выбрала для красной дорожки церемонии премии The Daily Front Row Fashion Media Awards наряды украинских дизайнеров
Об этом сообщает "Новое время".
В Нью-Йорке в рамках New York Fashion Week состоялась ежегодная церемония награждения модной премии The Daily Front Row Fashion Media Awards. На яркое событие Мэй Маск выбрала брючный костюм из коллекции украинского дизайнера Valery Kovalska.
Это синий асимметричный пиджак-смокинг с поясом-бантом и плиссе и классические брюки с лампасами. Головным убором Мэй Маск стал атласный обруч из новой коллекции украинского бренда Ruslan Baginskiy. Образ дополнил футуристический клатч.
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