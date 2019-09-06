Лукашенко требует от Москвы "не наклонять" Беларусь

6 сентября, 2019, 15:12

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию "старшим братом" и требует от ее руководства "не притеснять и не наклонять" Минск

Как сообщает БЕЛТА, беларуский лидер отверг обвинения в "измене России".

"Что касается России, мы - один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это ведь не с русскими людьми и не с росиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, изменять им? Как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Беларусы не позволят предать нашего старшегоу брата", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси потребовал от России уважительного отношения.

"Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не притесняли, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции.

"На экономику вышли. И начинают торговаться - природный газ, нефть и прочее. Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать", - отметил Лукашенко.