Лукашенко требует от Москвы "не наклонять" Беларусь
Как сообщает БЕЛТА, беларуский лидер отверг обвинения в "измене России".
"Что касается России, мы - один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это ведь не с русскими людьми и не с росиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, изменять им? Как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Беларусы не позволят предать нашего старшегоу брата", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси потребовал от России уважительного отношения.
"Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не притесняли, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - подчеркнул Лукашенко.
Он напомнил, что сейчас стороны работают над программой по развитию интеграции.
"На экономику вышли. И начинают торговаться - природный газ, нефть и прочее. Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать", - отметил Лукашенко.
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