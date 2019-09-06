LetsHelpBabusya: все области Украины присоединились к флешмобу, чтобы помочь пожилым людям

6 сентября, 2019, 14:14

Целью флешмоба является привлечение внимания общества к критической ситуации, в которой оказались одинокие пожилые люди Украины

Об этом пишет Лига .

Отмечается, что 198 волонтеров по всей стране поддержали флэшмоб. К нему присоединились популярные артисты, музыканты, блогеры и спортсмены: Наталья Могилевская, Марк Галаневич (Dakhabrakha), блоггер и модель Самвел Туманян, трехкратный чемпион Украины по картингу Илья Замула, актер и ведущий Алексей Сагаловский.

Волонтеры фонда Let's help находились в магазинах по всей Украине в период с 10:00 до 14:00 и предлагали пожилым посетителям доукомплектовать их корзины (положить то, что бабушка или дедушка давно мечтали купить, но не могли себе позволить).

Они оплачивали покупки средствами благотворительного фонда Let's help или, по желанию, собственными средствами.

"Таким образом, шестая волна флешмоба #letshelpbabusya охватила 34 города в 22 областях Украины, 53 магазина - в регионах, 39 локаций - в Киеве", - говорится в сообщении.