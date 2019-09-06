Киевское метро продает одежду с надписью «Не прислоняться"
6 сентября, 2019, 14:27
В музее КП "Киевский метрополитен" можно приобрести вещи с символикой метрополитена
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Белые хлопчатобумажные футболки «Не прислоняться" и "Поезд" продают за 360 грн / штука.
Свитшоты светло-серый "Поезд" и черный «Не прислоняться" стоят 600 грн за штуку.
Отмечается, что есть мужские и женские размеры S, M, L, XL.
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