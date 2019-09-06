Конгрессмены требуют от Трампа ввести новые санкции против России

6 сентября, 2019, 11:41

В США конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол обратились к президенту Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции против РФ в соответствии с "актом о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского"

В обращении конгрессменов говорится, что санкции необходимо ввести против отдельных лиц, ответственных "за грубые нарушения прав человека в России" во время недавних акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает DW.

Конгрессмены подчеркивают, что многие протестующих "были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму".

По мнению Энгеля и Маккола, демонстрации и вызванная ими реакция Кремля служат еще одним доказательством того, что "российский народ устал от тиранических действий" президента РФ Владимира Путина. Как считают конгрессмены, российский президент "ни перед чем не остановится и пойдет на крайние меры для подавления любого политического инакомыслия".

Авторы заявления призвали российские власти прекратить акты насилия в отношении мирных демонстрантов, освободить неправомерно задержанных, снять с них обвинения, а также расследовать факты чрезмерного применения силы со стороны правоохранительных органов.

В Конгрессе США считают, что оппозиционные силы должны иметь право выдвигать своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве и Санкт-Петербурге.