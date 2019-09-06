Конгрессмены требуют от Трампа ввести новые санкции против России
В обращении конгрессменов говорится, что санкции необходимо ввести против отдельных лиц, ответственных "за грубые нарушения прав человека в России" во время недавних акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает DW.
Конгрессмены подчеркивают, что многие протестующих "были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму".
По мнению Энгеля и Маккола, демонстрации и вызванная ими реакция Кремля служат еще одним доказательством того, что "российский народ устал от тиранических действий" президента РФ Владимира Путина. Как считают конгрессмены, российский президент "ни перед чем не остановится и пойдет на крайние меры для подавления любого политического инакомыслия".
Авторы заявления призвали российские власти прекратить акты насилия в отношении мирных демонстрантов, освободить неправомерно задержанных, снять с них обвинения, а также расследовать факты чрезмерного применения силы со стороны правоохранительных органов.
В Конгрессе США считают, что оппозиционные силы должны иметь право выдвигать своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве и Санкт-Петербурге.
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