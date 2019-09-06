Комитет рекомендует ВР законопроект об уточнении юрисдикции Антикоррупционного суда

6 сентября, 2019, 18:21

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал к принятию законопроект №1025 об уточнении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда Украины

Об этом написал заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.

Он отметил, что целью является дать возможность ВАСУ сконцентрироваться на делах НАБУ и САП и оперативно демонстрировать результат.

"Законопроект, представленный президентом Владимиром Зеленским, получил одобрение "Трансперенси Интернешнл Украина", Центра противодействия коррупции, Центра политико-правовых реформ, Института законодательных идей и международных партнеров", - отметил нардеп.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что обеспечить эффективность судебного рассмотрения уголовных производств в разумные сроки относительно коррупционных преступлений не представляется возможным из-за количества судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, а также из-за количества уголовных производств, относящихся к подсудности суда и судебный рассмотрение которых не завершено судами первой и апелляционной инстанций.

"Предложенные законодательные изменения позволят устранить проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективный судебное разбирательство уголовных производств по коррупционным преступлениям лиц в разумные сроки", - говорится в пояснении.