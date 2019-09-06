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Espreso.tvОбществоКомпания Порошенко запустила в Киеве новый формат бизнеса

Компания Порошенко запустила в Киеве новый формат бизнеса


фото: Andrey Plakhonin
Корпорация Roshen открыла в первое кафе Nice on cafe при фирменном магазине на проспекте Науки в Киеве в рамках расширения формата фирменной сети

Об этом сообщает НВ .

"Кафе на проспекте Науки Nice on cafe - это новый проект расширения формата фирменной сети Roshen", - заявили в компании.

Заведение предлагает холодные и горячие напитки, испанские сладости чуррос. Сейчас кафе работает в тестовом режиме.

Отметим, конечным бенефициаром группы Roshen является пятым президент Украины Петр Порошенко .

Некоторые фейсбук-пользователи уже поделились впечатлениями от посещения нового заведения.

 

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