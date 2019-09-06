КГГА и телеканал "Еспресо" готовят масштабный проект

6 сентября, 2019, 11:17

Новые названия столичных улиц и площадей, новые имена, увековечены киевлянами: 13 историй о выдающихся людях, имена которых теперь - на табличках и карте города

Выдающийся танцовщик, который изменил мировой балет, но всегда считал себя только украинцем - Серж Лифарь, генерал, которого боялись большевики. Василий Тютюнник - он бил врага и практически спас украинскую народную республику в страшные времена российской агрессии в 1919-м, Сергей Параджанов - непостижимый и гениальный - его тайны и странности, а также - фильмы, прославивших Украину - все в коротких историях, которые зритель увидит вскоре в эфире телеканала "Еспресо". Также расскажем о графине, прошедшей ад сталинских лагерей и ставшей выдающейся актрисой, а также - певице, голос которой обожал весь мир и очаровывал Соединенные штаты, а она пела об Украине. Квитка Цисык - ее тайны и несбыточные мечты, как творили гимн Киева и кто помог найти слова, которые знает каждый ...

Уже вскоре вы точно будете знать о детективной истории про Юрия Ильенко и настоящий боевик в жизни писателя Василия Барки. Те, кого забыли, те, о ком не говорили, те, кого когда-то пытались вытереть из страниц истории. Городская власть увековечила их в названии улиц, а телеканал Еспресо расскажет о них больше. Уже в скором времени.