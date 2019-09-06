Канатная дорога на Подоле: в Киеве можно будет проехаться велосипедом по воздуху

6 сентября, 2019, 16:20

7 и 8 сентября в день рождения Андреевского спуска в Киеве будет работать канатная дорога, по которой можно будет проехаться на велосипеде

Об этом сообщает ЦТС.

Сейчас над Андреевским спуском между Замковой горой и Уздыхальницей устанавливается канатная дорога. Рабочие оборудуют станции на обоих пунктах старта велосипеда, а противовес создадут с помощью мешков с песком. Проводятся только тестовые поездки.

Прокатиться на велосипеде над Андреевским спуском можно будет во время празднования дня рождения Андреевского спуска.