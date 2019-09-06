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Espreso.tvМирКабул обеспокоен возможным соглашением США с талибами

Кабул обеспокоен возможным соглашением США с талибами


фото: REUTERS
Между правительством Афганистана и США возник конфликт по соглашению между Соединенными Штатами и движением "Талибан" по выводу американских войск

Об этом сообщает NBC.

Сообщается, что между Кабулом и посланником президента США Залмаем Халилзад произошли серьезные споры после того, как тот заявил о возможной сделке с талибами.

"Афганское правительство, уже давно с осторожностью относится к переговорам между США и талибами, обеспокоено тем, что американские войска могут быть выведены до того, как будет достигнуто мирное соглашение. Вашингтон, возможно, пошел на слишком много уступок своим противникам", - говорится в сообщении.

Государственный департамент США отказался комментировать переговоры в Кабуле, а также предоставить детали предложенной Вашингтоном соглашения с талибами.

Отмечается, что соглашение США с "Талибаном" предусматривает поэтапный вывод американских войск в обмен на начало мирных переговоров между талибами и афганским правительством. В случае, если соглашение будет одобрено президентом США Дональдом Трампом, из Афганистана будет выведено около 5 тыс. американских военных до конца года.

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