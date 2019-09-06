К украинским политзаключенным в Лефортово уже не пускают адвокатов - защитник Сущенко
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Эти восемь (содержащихся в РФ украинцев, - ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в з"аморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", - отметил Фейгин.
По словам Фейгина, 3 сентября он пытался посетить в СИЗО своего подзащитного Романа Сущенко, но только "сдал документы и прождал весь день".
- Напоминаем, Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- У Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
- 29 августа украинского журналиста Романа Сущенко доставили из колонии в московское "Лефортово".
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