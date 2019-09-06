К украинским политзаключенным в Лефортово уже не пускают адвокатов - защитник Сущенко

6 сентября, 2019, 21:50

Общественный защитник Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что россияне не пускают адвокатов к восьми украинским политзаключенным, находящимся в СИЗО Лефортово в Москве

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Эти восемь (содержащихся в РФ украинцев, - ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в з"аморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", - отметил Фейгин.

По словам Фейгина, 3 сентября он пытался посетить в СИЗО своего подзащитного Романа Сущенко, но только "сдал документы и прождал весь день".