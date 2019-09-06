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Espreso.tvОбществоH&M не будет покупать кожу в Бразилии из-за лесных пожаров

H&M не будет покупать кожу в Бразилии из-за лесных пожаров


фото: arbuztoday
Шведский бренд одежды H&M временно не будет покупать кожу в Бразилии из-за пожара в амазонском Дождевом лесу

Об этом сообщает AFP.

"Из-за сильных пожаров в бразильской части Амазонского дождевого леса, и их связи с разведением скота, мы решили ввести временный запрет на (закупку, - ред.) кожи из Бразилии", - говорится в заявлении H&M.

Помимо того, в компании добавили, что запрет будет действовать пока не создадут систему проверки производства на нанесение ущерба окружающей среде в Амазонии.

Отмечается, что в прошлом году H&M вместе с десятком других мировых брендов обязались уменьшить общий выброс углеводородов на 30% до 2030 года.

  • Напомним, что нынешние пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют "легкими планеты", на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Количество очагов возгорания увеличивается.
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