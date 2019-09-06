Гривна заняла второе место среди валют, которые укрепились всего за год - данные НБУ

6 сентября, 2019, 11:33

В течение последнего года украинская гривна укрепилась больше всего среди остальных валют мира, уступив лишь турецкой лире

Такие данные приводит экспертная платформа Национального банка Украины.

В частности, в Нацбанке решили проанализировать, как изменились курсы мировых валют по отношению к гривне и обнаружили, что единственной валютой, которая укрепилась за последний год стала турецкая, в то время как остальные валюты по отношению к гривне наоборот ослабли.

"Единая валюта по которой гривна ослабла за последние 12 месяцев - турецкая лира (+ 4%). Соответственно, нетрудно догадаться, что валюта Украины сегодня №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении ", - говорится в сообщении экспертной платформы Национального банка.

По данным НБУ, всего по отношению к гривне ослабла валюта Венесуэлы - на 99,9%, однако точных данных о девальвации этой валюты в Нацбанке назвать не могут. Также за последний год по отношению к гривне ослаб курс российского рубля (на 8%) и доллару США (на 11,3%).

Впрочем, в Нацбанке отмечают, что в 10-летнем измерении гривна вошла в перечень валют, наиболее девальвировали. Так, по евро гривны девальвировала на 120%, по китайского юаня - на 171%, по отношению к американскому доллару - на 183,8%.

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Напомним, ранее аналитики Goldman Sachs сообщили, что в 2019 году гривна подорожала к доллару на 7% , войдя в число мировых валют, наиболее укрепляются.





