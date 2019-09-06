Грымчака оставили под стражей
Об этом сообщает Служба судебных приставов апелляционного суда, передает Укринформ.
6 сентября суд рассматривал апелляционную жалобу на решение Деснянского районного суда Черниговской области от 16 августа 2019 года о применении меры пресечения в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Известно, что его взяли под арест сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере 6 млн грн. С тех пор он находится в Черниговском СИЗО.
"Решение суда предыдущей инстанции в отношении Юрия Грымчака оставлено без изменений", - сказал один из распорядителей.
В Facebook жена арестованного Юлия Грымчак написала, что на суд ее мужа привели аж 10 охранников из Нацгвардии Украины. И на этот раз он уже не сидел рядом с адвокатом, а находился в клетке.
Помимо того, Юлия Грымчак допускает, что вскоре может произойти изменение квалификации инкриминируемого ее мужу правонарушения, поскольку прокуроры не знают, по какой статье квалифицировать его действия. Когда же суд спросил у прокуроров, кто является пострадавшей стороной в деле, те ответить не смогли.
Также госпожа Грымчак разместила заявление своего мужа, где он сообщает об удовлетворительное самочувствии и лучшей из всех возможных камер.
"Ни о каком самоубийстве речи идти не может!", - отметил Грымчак.
- Напомним, 14 августа 2019 года задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом пытается "найти подход" к действующему генпрокурору Юрию Луценко.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика.
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО .
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