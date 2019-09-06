Грымчака оставили под стражей

6 сентября, 2019, 15:49

6 сентября апелляционный суд Черниговской области оставил заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражей

Об этом сообщает Служба судебных приставов апелляционного суда, передает Укринформ.

6 сентября суд рассматривал апелляционную жалобу на решение Деснянского районного суда Черниговской области от 16 августа 2019 года о применении меры пресечения в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Известно, что его взяли под арест сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере 6 млн грн. С тех пор он находится в Черниговском СИЗО.

"Решение суда предыдущей инстанции в отношении Юрия Грымчака оставлено без изменений", - сказал один из распорядителей.

В Facebook жена арестованного Юлия Грымчак написала, что на суд ее мужа привели аж 10 охранников из Нацгвардии Украины. И на этот раз он уже не сидел рядом с адвокатом, а находился в клетке.

Помимо того, Юлия Грымчак допускает, что вскоре может произойти изменение квалификации инкриминируемого ее мужу правонарушения, поскольку прокуроры не знают, по какой статье квалифицировать его действия. Когда же суд спросил у прокуроров, кто является пострадавшей стороной в деле, те ответить не смогли.

Также госпожа Грымчак разместила заявление своего мужа, где он сообщает об удовлетворительное самочувствии и лучшей из всех возможных камер.

"Ни о каком самоубийстве речи идти не может!", - отметил Грымчак.