Госбюджет получил 46 млрд: виноват высше прогноза курс гривны, - Счетная палата
Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.
"В среднем за январь - август курс гривны составлял 26,6 грн за доллар США, в то время как при определении показателей государственного бюджета учтены 28,2 гривны за доллар США. Остаются ниже прогнозируемых в год и темпы роста импорта товаров ", - сообщает пресс-служба Счетной палаты.
По данным ведомства, такое несоответствие в плановом и фактическом курсах гривны привела к тому, что бюджет недополучал налоги, в частности НДС на импортные товары, акцизы по импорту и пошлины.
Кроме этого, в Счетной палате сообщили, что государство не выполняет все запланированные в бюджете расходы. По состоянию на начало сентября невыполненными остались 8,6% расходов бюджета, составляет 56,4 млрд грн.
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