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Espreso.tvОбществоФестиваль дерунов в Коростене: Укрзализныця запустила дополнительный маршрут

Фестиваль дерунов в Коростене: Укрзализныця запустила дополнительный маршрут

На один день, 14 сентября, железная дорога продлила маршрут поезда №896 Шостка - Киев-Волынский до Коростеня, где и будет происходить ежегодный фестиваль дерунов

Об этом сообщает пресс служба Укрзализныци.

Отмечается, что позаботились и о возвращении активных поклонников дерунов домой: назначен дополнительный поезд №898 Коростень - Киев-Пассажирский.

Поезд № 896 отправится из Шостки 14 сентября в 1:48 и прибудет в Коростень в 10:25. В обратном направлении поезд № 898 отправится из Коростеня в 16:55 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 19:39.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Киев-Волынский, Святошино, Буча, Клавдиево, Бородянка, Тетерев, Малин и другие.

Фестиваль дерунов проходит ежегодно во вторую субботу сентября в городском древлянского парке Коростеня.

 

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