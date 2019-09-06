Фестиваль дерунов в Коростене: Укрзализныця запустила дополнительный маршрут
6 сентября, 2019, 10:39
На один день, 14 сентября, железная дорога продлила маршрут поезда №896 Шостка - Киев-Волынский до Коростеня, где и будет происходить ежегодный фестиваль дерунов
Об этом сообщает пресс служба Укрзализныци.
Отмечается, что позаботились и о возвращении активных поклонников дерунов домой: назначен дополнительный поезд №898 Коростень - Киев-Пассажирский.
Поезд № 896 отправится из Шостки 14 сентября в 1:48 и прибудет в Коростень в 10:25. В обратном направлении поезд № 898 отправится из Коростеня в 16:55 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 19:39.
Поезд будет курсировать с остановками на станциях Киев-Волынский, Святошино, Буча, Клавдиево, Бородянка, Тетерев, Малин и другие.
Фестиваль дерунов проходит ежегодно во вторую субботу сентября в городском древлянского парке Коростеня.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень