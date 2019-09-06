Фальшивые евро: в Киеве украинцы и казахстанец пытались сбыть 46 тыс.

6 сентября, 2019, 17:35

В столице полиция задержала 4 подозреваемых в попытке сбыта фальшивых €46 тысяч

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

"Во время задержания фигурантов и проведения обысков правоохранители изъяли купюры, внешне похожие на евро общей суммой в 46 тыс. Начато уголовное производство, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Организатором оказался уроженец Казахстана, другие участники группы - 2 жителей Житомирской области и киевлянка. Полиция выяснила, что фальшивые евро злоумышленники получали из Турции, где их печатали другие сообщники.

В дополнение, во время обысков по месту жительства организатора полиция обнаружила еще 21 тыс. фальшивых банкнот. Вещественные доказательства изъяли, а всех фигурантов задержали.

Сейчас устанавливают, кто именно изготавливал поддельные купюры, а также пути их поступления в Украину.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса.

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.