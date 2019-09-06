Facebook запустил собственный сервис для знакомств

6 сентября, 2019, 13:23

Компания Facebook объявила о запуске в США собственного сервиса для знакомств под названием "Facebook Dating"

Об этом говорится в блоге компании.

Приложение доступно только для совершеннолетних, которые скачали последнюю версию Facebook. "Кандидатов" вам предложат, исходя из ваших предпочтений, интересов и других вещей, которые вы делаете в Facebook.

Если вас кто-то интересует, вы можете комментировать его профиль непосредственно или нажать кнопку Нравится, чтобы сообщить об этом. общаться с друзьями друзей и / или людьми, которые не входят в круг ваших друзей.

Кроме США, сервис Facebook Dating пока доступен в 19 странах Северной и Южной Америки и Азии. В Европе сервис запустят до конца 2020 года.

Пользователям предоставляется возможность интегрировать свои публикации в Instagram непосредственно в свой профиль знакомств и можно добавлять подписчиков Instagram в свои списки. К концу года пользователи смогут добавить "Сторис" Facebook и Instagram также в свой профиль для знакомств.

"Безопасность и конфиденциальность - на первом плане в этом продукте. Мы работали с экспертами в этих областях, чтобы создать защиту в Facebook Dating from the start, включая возможность сообщать и блокировать любого; запрещать отправлять фотографии, ссылки и видео в сообщениях; и предоставляя простой доступ к советам по безопасности ", - заверили в компании.