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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей четверга

Евро-2020: результаты всех матчей четверга


фото: uefa.com
5 сентября были сыграны матчи квалификации к Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 5-й тур

7 сентября

Группа J

Армения - Италия 1: 3

Голы: Карапетян, 11 - Белотти, 28 Пеллегрини, 78, Хайрапетян, 80 (аг)

Финляндия - Греция 1: 0

Голы: Пукки, 52 ((пен)

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5: 0

Голы: Гояк, 11, 89, Малин, 80 (аг), Джеко, 85, Виска, 87

Группа D

Ирландия - Швейцария 1: 1

Голы: МакКолдрик, 85 - Шер, 74

Гибралтар - Дания 0: 6

Голы: Сков, 6, Эриксен, 50, 69 (пен), Деланни, 69, Гитшер, 73, 78

Группа F

Румыния - Испания 1: 2

Голы: Андоне, 59 - Рамос, 29 (пен), Алькасер, 47

Норвегия - Мальта 2: 0

Голы Берг, 34, Кинг, 45 (пен)

Фареры - Швеция 0: 4

Голы: Исаак, 12, 15, Линдельоф, 23 Квайсон, 41

Группа G

Израиль - Северная Македония 1: 1

Голы: Захави, 55 - Адеми, 64

 

 

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