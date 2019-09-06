Евро-2020: результаты всех матчей четверга
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 5-й тур
7 сентября
Группа J
Армения - Италия 1: 3
Голы: Карапетян, 11 - Белотти, 28 Пеллегрини, 78, Хайрапетян, 80 (аг)
Финляндия - Греция 1: 0
Голы: Пукки, 52 ((пен)
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 5: 0
Голы: Гояк, 11, 89, Малин, 80 (аг), Джеко, 85, Виска, 87
Группа D
Ирландия - Швейцария 1: 1
Голы: МакКолдрик, 85 - Шер, 74
Гибралтар - Дания 0: 6
Голы: Сков, 6, Эриксен, 50, 69 (пен), Деланни, 69, Гитшер, 73, 78
Группа F
Румыния - Испания 1: 2
Голы: Андоне, 59 - Рамос, 29 (пен), Алькасер, 47
Норвегия - Мальта 2: 0
Голы Берг, 34, Кинг, 45 (пен)
Фареры - Швеция 0: 4
Голы: Исаак, 12, 15, Линдельоф, 23 Квайсон, 41
Группа G
Израиль - Северная Македония 1: 1
Голы: Захави, 55 - Адеми, 64
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