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Espreso.tvОбществоЭкс-супруга Виктора Павлика удалила его откровенные фото и призналась, что ее запугали

Экс-супруга Виктора Павлика удалила его откровенные фото и призналась, что ее запугали

Лариса Созаева удалила скандальное сообщение об изменах бывшего мужа, в котором были и его голые фотографии

Женщина сама прокомментировала свой поступок на Facebook.

"Вы правы, друзья! Зачем портить этим негативом себе жизнь ?! Улыбаемся и машем!", - написала она.

За день до этого бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева распространила скандальный пост об изменах бывшего мужа с его голыми фото. За сутки сообщение исчезло, а в комментарии к новому Созаева призналась, что ее запугали.

 

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