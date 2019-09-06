Экс-супруга Виктора Павлика удалила его откровенные фото и призналась, что ее запугали

6 сентября, 2019, 14:32

Лариса Созаева удалила скандальное сообщение об изменах бывшего мужа, в котором были и его голые фотографии

Женщина сама прокомментировала свой поступок на Facebook.

"Вы правы, друзья! Зачем портить этим негативом себе жизнь ?! Улыбаемся и машем!", - написала она.

За день до этого бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева распространила скандальный пост об изменах бывшего мужа с его голыми фото. За сутки сообщение исчезло, а в комментарии к новому Созаева призналась, что ее запугали.