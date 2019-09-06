Джонсон заявил, что лучше "лежать мертвым в канаве", чем откладывать Brexit
6 сентября, 2019, 07:29
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на "жестком" Brexit 31 октября 2018 года
Об этом пишет The Guardian.
Джонсон также отметил, что в любом случае не будет просить ЕС перенести дату Brexit.
"Я бы предпочел лежать мертвым в канаве", - заявил он.
По словам премьера задержка Brexit "абсолютно бессмысленна", а его отсрочка будет стоить Лондону 1 млрд фунтов в месяц.
Напомним, правительство Джонсона потеряло рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграло важное голосование по Brexit.
4 сентября британский парламент заблокировал "жесткий" Brexit.
Позже парламент проголосовал против досрочных выборов.
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