Джонсон заявил, что лучше "лежать мертвым в канаве", чем откладывать Brexit

6 сентября, 2019, 07:29

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает на "жестком" Brexit 31 октября 2018 года

Об этом пишет The Guardian.

Джонсон также отметил, что в любом случае не будет просить ЕС перенести дату Brexit.

"Я бы предпочел лежать мертвым в канаве", - заявил он.

По словам премьера задержка Brexit "абсолютно бессмысленна", а его отсрочка будет стоить Лондону 1 млрд фунтов в месяц.

Напомним, правительство Джонсона потеряло рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграло важное голосование по Brexit.

4 сентября британский парламент заблокировал "жесткий" Brexit.

Позже парламент проголосовал против досрочных выборов.