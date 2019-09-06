Доллар и евро продолжают дорожать
6 сентября, 2019, 08:20
Доллар подорожал на 5 копеек, евро - на 15
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому в пятницу, 6 сентября, $ 1 покупают по 25,31 грн.
Евро стоит 27,99 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 25,15 грн, продают - 25,20 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,70 грн, продают - 27,78 грн.
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